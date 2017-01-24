Премьер-министр встретился с председателем комиссии МАК

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Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков встретился с председателем Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию причин авиакатастрофы Боинг-747 Леонидом Каширским. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Леонид Каширский от имени МАК выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате трагедии.

Он проинформировал главу правительства о том, что эксперты провели завершающий этап расследования причин катастрофы и отметил, что в ближайшее время вся полнота информации будет представлена кыргызской общественности.

Напомним, 16 января грузовой самолет Боинг-747 потерпел крушение в селе Дача-СУ Сокулукского района Чуйской области вблизи международного аэропорта "Манас".

В результате трагедии погибло 39 человек, в том числе 4 члена экипажа.

URL: http://www.vb.kg/354195
Теги:
авиакатастрофа, экспертиза, Сооронбай Жээнбеков
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