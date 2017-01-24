Минздрав: Тело пилота разбившегося самолета опознают на этой неделе

Тело пилота разбившегося в селе Дача-СУ самолета опознают на этой неделе. Об этом сегодня, 24 января, "ВБ" сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По его словам, визуально труп члена экипажа невозможно опознать из-за того, что тело полностью обгорело.

"В кабине было четверо пилотов. Последнего нашли полностью обгоревшим. Внешне его невозможно опознать. Согласно международным правилам требуется 100% опознание. Должны быть четкие признаки того, что это именно он. Сегодня приедет специалист из Турции, после чего начнется процедура опознания. Опознать его могут по зубам или генетическим способом. Представитель турецкой стороны должен взять либо образцы его генетического материала, либо привезти материал родственников. Если потребуется генетическая экспертиза, понадобится дополнительное время. Только после этого труп либо увезут на родину, либо его похоронят в Кыргызстане", - сказал Батыралиев.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.