На участке улицы Кулатова в Бишкеке вводят одностороннее движение

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ВБ

C 20 февраля 2017 года на участке улицы Кулатова от улицы Ибраимова до Элебаева (в западном направлении) будет введено одностороннее движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Соответствующим городским службам поручено установить необходимые дорожные знаки и провести мероприятия по изменению режима работы светофорного объекта согласно предписаниям УПМ ГУВД столицы.

Мэрия также просит отнестись с пониманием к изменениям, быть внимательными при осуществлении движения на указанном участке и соблюдать правила дорожного движения.

URL: http://www.vb.kg/354199
Теги:
дороги, Патрульная милиция, мэрия
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