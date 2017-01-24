Панкратов: Швейная промышленность КР переживает повторный бум

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Айдана Абдуваитова

Швейная отрасль Кыргызстана вновь начала динамично развиваться после вступления в ЕАЭС. Об этом сегодня, 24 января, на круглом столе в "ВБ" заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

По его словам, швейники Кыргызстана переживали кризисный период во время вступления страны в Союз. Сейчас отрасль адаптировалась, и для полного охвата рынка ЕАЭС ей не хватает квалифицированной рабочей силы и производственных площадей.

"Мы видим повторный бум в сфере швейной промышленности. Бизнес на встречах озвучивает, что в этой отрасли есть две проблемы. Первое - нехватка квалифицированных рабочих рук и ресурсов для обучения людей этой профессии. И второе - нехватка производственных помещений. Речь идет об укрупнении производства. Сейчас правительство работает над созданием двух технопарков, где можно собрать игроков одного сектора", - сказал Панкратов.

URL: http://www.vb.kg/354200
Теги:
Олег Панкратов, швейная отрасль, экономика
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