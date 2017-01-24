Ассоль Молдокматова призывает ЖК ввести химическую кастрацию педофилов

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Наталья Ли

Телеведущая Ассоль Молдокматова требует принять закон о химической кастрации педофилов в Кыргызстане. Соответствующую петицию она разместила на сайте Change.org.

Как говорится в тексте, к этому Молдокматову подтолкнула история о двух девочках, которых несколько лет насиловал родной отец. Дело по этому факту рассматривается в суде. 38-летнему мужчине грозит более 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Я, Ассоль Молдокматова, являясь прежде всего гражданином с активной гражданской позицией, мамой двоих сыновей, заявляю, что Кыргызстану нужны новые подходы в борьбе с детским насилием. В нашей стране отсутствуют механизмы предотвращения рецидивов среди лиц, вышедших на свободу. Государство как будто говорит: педофил отсидел 10, 15 лет, он искупил свою вину перед обществом. А что делать с тем, что даже вышедший на свободу маньяк одержим мыслью половой связи с ребенком? Просто молиться, чтобы с ребенком ничего не произошло?" - говорится в петиции.

За день под ней подписались более тысячи человек.

В прошлом году химическую кастрацию педофилов узаконили в Казахстане.

URL: http://www.vb.kg/354202
Теги:
дети, изнасилование, педофилия, химическая кастрация
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Комментарии
Абдукадыр Вахабов
24.01.2017, 13:22
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Минусов: 38
Комментариев: 96

вещи правильные говорит, но что-то очень уж много Молдокматовой в последнее время. в свое время также много Баратова было...

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эш
24.01.2017, 13:25

тема страшная.Ужасная.Всех волнующая...пиар здесь недопустим

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Жалоба модератору
эш
24.01.2017, 13:26

тема страшная.Ужасная.Всех волнующая...пиар здесь недопустим

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Жалоба модератору
А В
24.01.2017, 14:24
Карма: +5
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Плюсов: 6
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Комментариев: 10

Проблема в том, что даже если они не смогут физически насиловать детей, это не остановит от совращения или убийства. Педофилов необходимо отправлять на принудительное лечение или пожизненно сажать в колонии поселения. Или отправить жить в отдельное село с запретом выезда из него.

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рус
24.01.2017, 14:29

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