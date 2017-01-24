Президент принял председателя Государственной пограничной службы

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 24 января, принял председателя Государственной пограничной службы КР Мирбека Касымкулова. Об этом сообщает аппарат главы государства.

В ходе встречи президент был проинформирован об общей обстановке на государственной границе, а также о принимаемых мерах по укреплению охраны и защиты внешних рубежей страны.

Касымкулов также доложил главе государства о проводимой работе по повышению боеготовности военнослужащих пограничных подразделений, планах по дальнейшему развитию пограничной инфраструктуры и улучшению работы пунктов пропуска на государственной границе.

Алмазбек Атамбаев отметил важность дальнейшей реализации мер по укреплению пограничной безопасности, повышения мобильности пограничных подразделений для эффективного выполнения задач по обеспечению неприкосновенности государственной границы страны.