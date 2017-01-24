Лица виновных в закупке б/у автобусов предложили показать в интернете

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Гулиза Авазова

В Жогорку Кенеше предложили озвучить имена виновных в закупке б/у автобусов в 1996 году по цене в три раза дороже. Такое предложение внес сегодня, 24 января, депутат Азамат Арапбаев на заседании по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша.

По его словам, с тех пор прошло уже 20 лет и виновных в этом деле из-за срока давности не могут привлечь к ответственности. Однако нужно назвать их имена, чтобы все знали, кто нанес такой ущерб государству. "Нужно их лица разместить в интернете или на баннерах", - сказал он.

Отметим, комитет сегодня обсуждал законопроект "О реструктуризации задолженности автотранспортных предприятий КР по иностранным товарным кредитам".

По данным инициатора законопроекта Исы Омуркулова, виновниками являются бывшие руководители Госкоминвеста КР и Министерства транспорта.

Автобусы были закуплены в 1996 году правительством в целях обслуживания зарубежных гостей и делегаций, прибывших на празднование 1000-летия эпоса "Манас". По кредитной линии Германского банка реконструкции и развития (KFW) были приобретены 14 автобусов марки "Мерседес-Бенц" общей стоимостью 5 млн. немецких марок. Пробег транспорта на момент покупки составлял 250-300 тыс. км. Также чиновники закупили запасные части к автобусам марки "Икарус" по кредитной линии Всемирного банка. Также правительство приобрело 40 автобусов марки "Мицубиси" по кредитной линии Экспортно-импортного банка Турции на сумму $5,2 тыс.

В то время цена на новые автобусы "Мицубиси" составляла $130 тыс., но несмотря на это, для Кыргызстана были закуплены подержанные автобусы марки "Мерседес-Бенц" примерно по 250-350 тыс. немецких марок (1 доллар США был равен 1,2 немецкой марке).

С тех пор с ростом доллара долги предприятий по этому кредиту также выросли и сейчас составляют 408 млн сомов, из которых 223 млн - основная сумма долга, а штраф-пеня составляет 184 млн.

Депутат Омуркулов предложил списать пени и оставить основной долг, который предприятия должны выплатить в течение 15 лет. В результате голосования депутаты приняли законопроект в первом чтении.

URL: http://www.vb.kg/354213
Теги:
правительство
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