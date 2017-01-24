Сегодня: приговор в силе, МАК о крушении Боинга, артиллерия спускает лавины

Аскаров виновен по всем статьям. Выездная коллегия Чуйского областного суда огласила приговор правозащитнику, который ранее был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в жестоком убийстве милиционера во время трагических событий в 2010 году. Кроме того, ему вменялось участие в массовых беспорядках и призывы к межнациональной розне. Пересмотр дела был назначен под давлением после вмешательства Комитета ООН и под давлением НПО.

Судебная коллегия усомнилась в правдивости показаний Азимжана Аскарова, которые он давал в ходе процесса. Кроме того, отмечено, что по заключению трех государственных психиатров правозащитник признан "лживым и угодливым". Был принят во внимание и тот факт, что в офисе правозащитника Аскарова были найдены компакт-диски и газеты партии экстремистского толка "Хизб ут-Тахрир".

Суд оставил в силе прежний приговор Азимжану Аскарову, признав его виновным по всем статьям. После оглавления вердикта правозащитник начал кричать, апеллируя к журналистам, что с сегодняшнего дня объявляет бессрочную голодовку. У Аскарова есть право обжаловать вынесенное решение в Верховном суде.

Загадка крушения Боинга. Межгосударственный авиационный комитет в ближайшее время представит всю информацию о причинах, которые привели к тому, что грузовой лайнер рухнул на жилые дома в поселке Дача-СУ. Об этом председатель комиссии МАК Леонид Каширский сегодня проинформировал премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Данные с параметрического и речевого самописцев извлечены и анализируются. Записи "черных ящиков", фиксировавших все, что происходит на борту Боинга до момента его столкновения с землей, лягут в основу итогового отчета о причинах трагедии.

Кроме того, глава комиссии МАК представил в правительство документы о грузе, находившемся на борту лайнера и его владельцах. По представленным данным, весь товар предназначался для получателей в Стамбуле. Эти сведения также подтверждаются и турецкой стороной.

Поножовщина после баскетбольного матча. Спортивные соревнования между школьными командами в Араванском районе привели к выяснению отношений между учащимися из соседних сел. По данным УВД Ошской области, небольшая потасовка случилась еще на игровой площадке, после этого конфликтующие стороны договорились встретиться вечером, чтобы продолжить выяснение отношений.

Разбирательство между подростками продолжилось на поле между селами, приводит подробности областное УВД. Завязалась драка, во время которой ученики одной школы нанесли ножевые ранения учащимся другой. В районные больницы были госпитализированы четверо школьников старшеклассников - трое с ножевыми ранениями и один с черепно-мозговой травмой. Четверо подростков, подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, задержаны, они водворены в ИВС местного РОВД. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В Ошской области задержан последователь религиозно-экстремистского течения. На днях сотрудники ГКНБ провели обыск в доме 33-летнего жителя Кара-Суйского района, где обнаружили большое количество DVD-дисков с воззваниями к свержению конституционного строя в Кыргызстане. Теологическая экспертиза подтвердила наличие экстремистских призывов. Дело заведено по статье "Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды".

Подозреваемый водворен в СИЗО ГКНБ. В пресс-службе Комитета нацбезопасности обращают внимание на то, что сотрудники неправительственной организации во время проведения оперативных мероприятий попытались воспрепятствовать аресту и спровоцировать конфликт. Представители НПО собрали местное население, намереваясь помешать проведению обыска.

Артиллерия начала обстрел лавиноопасных участков. С сегодняшнего дня расчеты Генерального штаба ведут прицельный огонь по заснеженным горным склонам. Их задача - вызвать искусственных сход лавин на наиболее опасных участках, там, где из-за обильных осадков сохраняется высокая вероятность обвалов. Работа артиллерии координируется оперативной группой МЧС.

За прошедшие сутки сошло несколько. Дорогу Бишкек - Ош несколько раз закрывали для расчистки от завалов. Движение по горным трассам в данное время представляет серьезную угрозу, поэтому МЧС продолжает призывать водителей временно воздержаться от дальних поездок.

До конца текущей недели лавины принудительно будут спускать на перевалах Тоо-Ашуу, Отмок, Ала-Бель, Кок-Бел дороги Бишкек - Ош и на перевале Чапчыма автомагистрали Ала-Бука - Каныш-Кыя. Проезд для транспорта будут закрывать на время стрельб и расчистки от снежных завалов.

Борьба с пробками. Из-за постоянных заторов в вечернее время улицу Кулатова в Бишкеке решили сделать односторонней. С 20 февраля транспорт по ней сможет двигаться только в западном направлении на отрезке от улицы Ибраимова (бывшая Правды) до Элебаева. Эта мера должна частично разгрузить квартал, где в часы пик автомобильный поток в буквальном смысле стоит.

Соответствующим городским службам, мэрия дала поручение установить необходимые дорожные знаки и провести мероприятия по изменению режима работы светофорного объекта. Водителей просят с пониманием отнестись к изменениям и соблюдать правила дорожного движения.