Мэрия хочет ввести безналичную оплату проезда в общественном транспорте

Мэрия Бишкека предлагает перевести общественный транспорт на безналичную систему оплаты. Об этом говорится в проекте новой редакции "Правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Бишкек", который вынесен на общественное обсуждение.

По словам вице-мэра Бишкека Геннадия Милицкого, возможно, уже в этом году бишкекчане будут платить за проезд транспортными картами через специальные терминалы в салоне.

"Мы сейчас занимаемся проектом внедрения системы электронного билетирования. Это будет кредитная карточка, такая же, как и в центральных городах России и на Западе. Когда сможем внедрить эту программу, пока сказать сложно, но планируем к концу этого года. На бюджете столицы это не отразится, так как средства будут поступать от инвесторов. То есть все будет зависеть от спонсоров - как появятся, так и внедрим", - сообщил Милицкий.

При этом горожан и гостей столицы заблаговременно предупредят о переходе.

Планируется, что транспортные карты будут разными: одноразовыми, долгосрочными и постоянными. На первом этапе данное новшество внедрят в троллейбусах и автобусах, а затем и в маршрутные такси. При этом сумма оплаты везде будет одинаковой, говорится в проекте документа.

Как отметил заместитель начальника столичного управления городского транспорта Нурлан Атыканов, стоимость карты будет доступной всем.

"Это нововведение должно распространяться на весь общественный транспорт, независимо от формы его собственности. Чтобы каждый пассажир, ездя на автобусе, на троллейбусе и на микроавтобусе платил одинаково. Поэтому планируется, что переход к безналичному расчету произойдет на весь транспорт одновременно. В перспективе также есть предложение, чтобы наряду с проездной картой использовалась кредитная карта", - рассказал Атыканов.

На первой стадии реализации на счет электронного проездного можно будет положить ту сумму, которая необходима пассажиру.