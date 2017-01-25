Крупнейшие звезды Голливуда номинированы на "Золотую малину"

Такие звезды, как Роберт Де Ниро, Джулия Робертс, Бен Аффлек, Джонни Депп и Джаред Лето, представлены среди номинантов на самую позорную в мире кинонаграду "Золотая малина", пишет Росбалт.

Примечательно, что она вручается ежегодно в преддверии церемонии "Оскара" - очередная 37-я церемония вручения "Золотой малины" состоится в Лос-Анджелесе 23 февраля. А через сутки запланировано объявление оскаровских номинантов.

По словам организаторов вручения антипремии, 2016 год изобиловал фильмами, достойными "Золотой малины". Поэтому количество претендентов на награду в каждой номинации, а их всего девять, увеличилось до шести.

В категории "Худший фильм" представлены: "Бэтмен против Супермена: на заре справедливости", "Дедушка легкого поведения", "Боги Египта" и "Образцовый самец-2", а также документальный фильм "Америка Хиллари: секретная история Демократической партии".

На звание худшего актера прошлого года выдвинуты Бен Аффлек и британец Генри Кавилл ("Бэтмен против Супермена"), Роберт Де Ниро ("Дедушка легкого поведения"), Бен Стиллер ("Образцовый самец-2"), шотландский актер Джерард Батлер, а также Динеш Д'Соуза, сыгравший сам себя в политической документальной ленте "Америка Хиллари: секретная история Демократической партии".

В категории "Худший актер второго плана" названы Николас Кейдж ("Сноуден"), Джонни Депп ("Алиса в зазеркалье"), Уилл Феррелл и Оуэн Уилсон ("Образцовый самец-2"), Джесси Айзенберг и Джаред Лето ("Отряд самоубийц").

Среди худших актрис - Меган Фокс ("Черепашки-ниндзя-2"), Джулия Робертс ("Несносные леди"), Наоми Уоттс и Шейлин Вудли ("Дивергент"), Бекки Тернер за роль Хиллари Клинтон и актер Тайлер Перри за исполнение женской роли в комедийном ужастике "Хэллоуин Мэдеи". За этот фильм Тайлер также представлен на звание худшего режиссера.

А худшими актрисами второго плана могут стать Кристен Уиг, Джулианна Хаф, Кейт Хадсон, Обри Плаза, Джейн Сеймур и Села Уорд.