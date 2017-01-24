Интернет подешевеет, когда найдут альтернативный источник поставки

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Гулиза Авазова

Цены на интернет снизятся, когда найдется альтернативный источник поставки. Об этом сегодня, 24 января, сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов на заседании комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша.

Отвечая на вопросы, он добавил, что этот вопрос не входит в рамки ЕАЭС, однако стало известно о фактах сговора. В связи с этим Госантимонополия провела разбирательство.

"Сейчас мы ищем альтернативные пути. Если они будут найдены, то цены снизятся", - сказал он.

Напомним, Генпрокуратура установила, что 1 августа председатель правления "Кыргызтелеком" Эмиль Ешеналиев заключил заведомо невыгодный договор с компанией "G.К.S.G" о доступе к интернету на скорости 7 Гбит/с с ежемесячной абонентской платой каждой компании в размере $210 тысяч ($30 за 1 Мбит/с). Генпрокуратура возбудила уголовное дело на Ешеналиева по статье "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций".

URL: http://www.vb.kg/354226
Теги:
Интернет, Олег Панкратов
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