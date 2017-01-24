Дело по Аскарову: вопрос легитимности НПО и их высказываний в мире не решен

"Во-первых, есть большой вопрос относительно легитимности высказываний и деятельности НПО с точки зрения теоретических основ деятельности международных организация и структур", - так прокомментировала заявление правозащитников о том, что неисполнение решения Комитета ООН по правам человека является угрозой не Кыргызстану, а его гражданам, политолог и конфликтолог Чинара Эсенгул.

По ее словам, нужно определить на основе чего они работают и кто решил, что именно этот человек будет представлять интересы какого-либо села или города. "Этот вопрос остается открытым, потому что когда говорим про госорганы, мы говорим, что депутаты - это представители народа, которые пришли к власти через институт выборов и они представляют интересы народа. Далее формируется правительство, суды и т.д. И такая практика прописана во многих государствах мира, и мы знаем, что те, кто управляют нами, это имеющие легитимность люди. Поэтому, когда гражданское общество заявляет, что государство что-то не сделало или их действия угрожают гражданам страны, возникает вопрос: на основе чего они так говорят и что есть их легитимная основа для подобных заявлений? Кто вы такие, чтобы такое говорить?" - вопрошает политолог.

По словам конфликтолога, вопрос легитимности НПО и их высказываний на разных уровнях не решен на глобальном уровне.

Относительно требований Комитета ООН по защите прав человека отпустить А. Аскарова и заявления правозащитников о том, что неисполнение Кыргызстаном грозит гражданам страны, политолог считает, что это неправда и Кыргызстану не обязательно следовать требованиям комитета.

"Согласно предыдущей версии Конституции КР, в статье 41 было сказано, что Кыргызстан может позволить рассмотреть насколько то или иное решение правового характера соответствует стандартам Комитета ООН. Но это не означает, что мы должны обязательно следовать решению Комитета ООН, а то, что решения и стандарты не соответствуют им и это плохо или хорошо, этого не было прописано в Основном законе. И из-за сильного давления международного сообщества и местных организаций дело по Аскарову было отправлено на пересмотр. Но наши судебные власти имеют право оставить прежнее решение в силе либо вынести новое, если в ходе пересмотра были выявлены новые обстоятельства", - объяснила Ч.Эсенгул.

По этой причине, говорит политолог, когда кто-то заявляет от имени НПО и говорит, что Кыргызстан не делает так, как этого желает тот же самый Комитет ООН, это неправильно и неправда. "Мы на самом деле верим в нашу судебную систему, и суды не совсем формально подошли к этому вопросу. НПО, конечно, будут говорит разные вещи, а тогда возникает вопрос: кто вы такие и как вы это докажете?" - резюмировала Чинара Эсенгул.