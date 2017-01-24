Оператор О! продолжает масштабное развитие сети по всей стране

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Мобильный оператор О! информирует о расширении зоны покрытия сетей 4G и 3G, а также об улучшении качества связи в городах Ош, Бишкек и Чуйской области.

Только с 10 января 2017 года были введены в эксплуатацию новые 4G базовые станции в Бишкеке в районе рынков "Дордой" и "Баткен", на территории 6-го микрорайона и мкр. Восток-5, в районе пересечения ул. Патриса Лумумбы и Волковой. Также ряд 4G базовых станций заработали в центральных и спальных районах города Ош. А жители ж\м Умут и села Беловодское Чуйской области уже сегодня могут ощутить улучшения качества мобильного 4G интернета. Кроме этого, были запущены 3G базовые станции в район ШГ № 29 и в районе пересечения ул. Буденного и БЧК.

"Наши специалисты технической дирекции продолжают строительство инфраструктуры высокими темпами: ежедневно мы вводим к эксплуатацию новые базовые станции. Результат уже оценили не только наши абоненты, но и эксперты: в декабре аналитическое агентство DMTel признало сеть О! лучшей по качеству связи среди всех столичных операторов. Особое значение для компании имеет значительное расширение зоны покрытия сети 4G, чтобы мобильный интернет на высоких скоростях стал доступен еще большему числу жителей Кыргызстана", - отметил технический директор мобильного оператора О! Антон Коваленко.

Напомним, до 31 января 2017 года кыргызстанцы могут приобрести 4G Wi-Fi Wingle по акции и получить в подарок возможность пользоваться интернетом в течение целого года. Приобрести фирменные 4G-устройства можно в любом из офисов продаж и обслуживания О!

Следить за развитием зоны охвата сети мобильного оператора О! можно на официальном сайте компании www.o.kg

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URL: http://www.vb.kg/354229
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#O!
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