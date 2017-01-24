Контрабанда насвая - около 300 килограммов задержано на границе РК и РУз

На казахстанско-узбекской границе таможенники Казахстана пресекли провоз около 300 килограммов насвая. Данный груз они обнаружили в потолочном пространстве рабочего тамбура пассажирского поезда, сообщают иностранные СМИ.

При досмотре одного из вагонов таможенник обнаружил в потолке тамбура скрытую кладку. Открыв ее, он нашел запрещенный в Казахстане вид табачного изделия общим весом 284 килограмма.

В связи с находкой проводник поезда был снят с вагона.

О случившемся проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов Бейнеуского района республики Казахстана.