Контрабанда насвая - около 300 килограммов задержано на границе РК и РУз

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На казахстанско-узбекской границе таможенники Казахстана пресекли провоз около 300 килограммов насвая. Данный груз они обнаружили в потолочном пространстве рабочего тамбура пассажирского поезда, сообщают иностранные СМИ.

При досмотре одного из вагонов таможенник обнаружил в потолке тамбура скрытую кладку. Открыв ее, он нашел запрещенный в Казахстане вид табачного изделия общим весом 284 килограмма.

В связи с находкой проводник поезда был снят с вагона.

О случившемся проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов Бейнеуского района республики Казахстана.

URL: http://www.vb.kg/354230
Теги:
граница, Казахстан, контрабанда, Узбекистан, Погранслужба
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