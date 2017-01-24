Более 100 000 пользователей социальных сетей выбирают О!

 0

На сегодняшний день на официальные страницы мобильного оператора О! в социальных сетях уже подписаны свыше 107 тысяч пользователей. А Facebook-страница компании – лидер среди телеком-операторов Кыргызстана по данным самого популярного сервиса аналитики соцмедиа SocialBakers. За обновлениями страницы компании следят более 50 тысяч пользователей популярной соцсети.

"Мы уделяем особое внимание службе поддержки на официальных страницах компании в социальных сетях. Так, любой пользователь, обратившийся за онлайн-консультацией на официальные страницы О! в социальных сетях, получит оперативное решение вопроса в течение нескольких минут, независимо от времени суток и дня недели. Мы всегда на связи для наших абонентов!" – отметил коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Будьте в центре событий, присоединяйтесь к официальным страницам О! в социальных сетях Facebook, "Одноклассники", Instagram, Viber и Twitter!

Мобильный оператор О! – сеть для твоего смартфона!

В центре внимания

URL: http://www.vb.kg/354231
Теги:
#O!
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  