После продолжительной болезни скончался народный поэт КР Эгемберди Эрматов

Народ Кыргызстана, национальная литература понесли тяжелую и невосполнимую утрату. 24 января 2017 года после продолжительной болезни на 66-м году жизни скончался народный поэт Кыргызстана Эгемберди Эрматов. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Видный общественный и политический деятель, талантливый поэт, драматург, переводчик и публицист Эгемберди Эрматов родился 10 июля 1951 года в селе Пум Кадамджайского района Баткенской области. Свою трудовую и творческую деятельность будущий народный поэт начинал в 1970 году в редакции районной газеты.

В 1972-1974-е годы Э. Эрматов учился в Литературном институте им. М. Горького в городе Москве. В 1979 году был приглашен на работу в редакцию республиканской газеты "Кыргызстан маданияты", где ярко проявился его незаурядный литературный дар. С 1991 по 2010 год в разное время он работал главным редактором журналов "Мурас" и "Тулпар", заместителем главного редактора газеты "Кыргыз Руху", преподавателем Баткенского университета.

Эгемберди Эрматов - активный участник Апрельской (2010 г.) народной революции. В октябре 2010 года он был избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по списку Социал-Демократической партии Кыргызстана. В апреле 2013 года Эрматов назначен председателем национальной комиссии по государственному языку при президенте Кыргызской Республики. Под его руководством национальная комиссия по государственному языку внесла весомый вклад в разработку и реализацию Национальной программы развития государственного языка. За эти годы значительно возросли объемы финансирования мер по развитию государственного языка.

Истинный патриот, замечательный сын кыргызского народа, поэт, драматург, переводчик и публицист Э. Эрматов своим творчеством призывал людей жить по законам чести и достоинства, любить свой край, дорожить именем отцов. Он был поэтом от Бога, и как талантливый поэт, чувствовал дыхание времени. Его сердце было наполнено мелодиями, красками и ритмами. Тепло его лирики согревало многих.

Э. Эрматов – автор более двадцати поэтических сборников. Песни на многие его стихи дарят радость людям. Его перу принадлежат драматические произведения, по которым поставлены пьесы на сценах республиканских драматических театров. Он был великолепным публицистом и написал такие замечательные книги, как "Байлык, бийлик, аялжонундо" (эссе), "Легендага айланган инсан".

Эрматов был знатоком восточной поэзии, перевел на кыргызский язык поэму великого поэта Низами Гянджеви "Семь красавиц", произведения Кулкожо Акмат Яссави, написал хрестоматию "Чыгыш эл адабияты".

Одним из последних заметных произведений Эрматова, написанных им, будучи уже тяжелобольным, стал роман в стихах "Пророк Мухаммед", где он призывает объединиться всех людей доброй воли, представителей всех народов и религий. Три издания этой книги на кыргызском языке успешно разошлись. Вышел в свет перевод на турецкий язык. Готовятся переводы на казахский и узбекский языки.

В 2002 году Эгемберди Эрматову было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики", а в 2011 году он стал Народным поэтом Кыргызстана.

Эрматов в жизни был очень ярким человеком, замечательным и добрым другом. У него была сильная энергетика. Он был потрясающе артистичен в чтении своих стихов. Он читал их очень задорно и по-авторски чрезвычайно четко. Великолепно умел донести их смысл до слушателя. Несмотря на тяжелую болезнь, он продолжал работать и творить.

Светлая память о талантливом поэте, драматурге, переводчике, публицисте и замечательном человеке Эгемберди Эрматове навсегда сохранится в наших сердцах. Его прекрасная поэзия является достойным вкладом в сокровищницу национальной литературы.