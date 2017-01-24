Китай разместил межконтинентальные ракеты около границы с Россией

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Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41) в находящейся на границе с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщает ca-news со ссылкой на китайское издание Global Times.

Ранее в интернете появились фотографии этих ракетных комплексов. Предположительно, снимки были сделаны в провинции Хэйлунцзян.

"Военные аналитики полагают, что это, по всей видимости, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 и что она была размещена в северо-восточном Китае. Это не является подтверждением теории о китайской угрозе, но служит росту авторитета Народно-освободительной армии Китая", - пишет издание.

Global Times отмечает, что в мире постоянно появляются спекуляции на тему Dongfeng-41, однако пока нет авторитетной информации о том, действительно ли в Китае есть ракетные бригады с таким оружием, сколько их существует и где они размещены.

По мнению военных экспертов, размещение ракет обусловлено окончанием научно-исследовательских работ. В СМИ есть и другая версия: публикация в интернете фотографий новой ракеты связана с инаугурацией президента США Дональда Трампа и является ответом на "провокационные заявления".

Ракета DF-41 - это межконтинентальная баллистическая ракета на твердом топливе, имеющая от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения; максимальная дальность около 14 тыс. километров.

URL: http://www.vb.kg/354236
Теги:
Китай
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