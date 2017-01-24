Сирийские курды отказались выполнять принятые на встрече в Астане решения

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Курдские отряды самообороны заявили, что не намерены придерживаться решений, которые будут приняты на межсирийских переговорах в Астане, говорится в заявлении организации, передает Казинформ.

"Мы не будем придерживаться каких-либо решений, которые будут результатом конференции в Астане... Мы полагаем, что участвующие в переговорах стороны и страны-покровители являются частью серьезного кризиса в Сирии, и им не хватает решений, нужных сирийскому народу", - говорится в заявлении.

По мнению курдов, для решения кризиса необходимо провести консультации с участием представителей всех населяющих Сирию национальностей и конфессий.

Напомним, в Астане продолжаются межсирийские переговоры.

URL: http://www.vb.kg/354238
Теги:
Казахстан, Сирия, конфликт
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