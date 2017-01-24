МАК: Все элементы самолета находятся под охраной

Все элементы разбившегося самолета в селе Дача-СУ собраны и находятся под охраной. Об этом сегодня, 24 января, на пресс-конференции заявил председатель комиссии МАК Леонид Каширский.

По его словам, в настоящий момент комиссия закончила свою работу на месте. В сформированную комиссию включены специалисты от МАК и Кыргызстана в соответствии с ИКАО.

"В работе участвует национальное бюро расследований на транспорте США, от Турции в комиссию входит представитель органа расследований Турции и представители авиакомпании самолета. Работы на месте закончились. Практически все элементы воздушного судна эвакуированы и находятся под охраной, мы изучаем эти элементы конструкций. Если надо, проведем дополнительные исследования. Найденные самописцы отосланы в Москву, один из них был поврежден, но информация взята и она хорошего качества. Информации много. Ее нужно изучать", - сказал Каширский.

Он отметил, что с самописцев взята оперативная информация о переговорах членов экипажа.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.