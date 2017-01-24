МАК: Ни о каких технических неполадках самолета не сообщалось

До полета ни о каких технических неполадках самолета, разбившегося в селе Дача-СУ, не сообщалось. Об этом сегодня, 24 января, на пресс-конференции сообщил председатель комиссии МАК Леонид Каширский.

По его словам, авиалайнер заходил на посадку один единственный раз.

На вопрос о том, действительно ли при падении горело крыло самолета, как об этом заявляет один из свидетелей, председатель МАК ответил, что трудно что-то утверждать.

"Видимость была максимум 400 метров. Было темно, где свидетель могла видеть эту картину, трудно сказать. Группа опроса все показания собирает, безусловно, они будут анализироваться", - сказал Каширский.

На вопрос о том, что за груз вез самолет и кто был получателем, участник пресс-конференции отметил, что груз предназначался для получателя в Стамбуле. Но конкретного имени или фирмы он не смог назвать.

"Я не могу назвать получателя, так как он обусловлен условными значками. Нас не интересует, кто получатель. Есть сопроводительные документы", - ответил Каширский.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.