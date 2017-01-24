МАК: Расследование авиакатастрофы под Бишкеком может занять до полугода

Расследование авиакатастрофы под Бишкеком может занять от 4 месяцев до полугода. Об этом сегодня, 24 января, на пресс-конференции заявил председатель комиссии МАК Леонид Каширский.

По его словам, расследования некоторых авиационных происшествий могут занять от года до четырех лет, а некоторые месяц-два.

"Для того чтобы закончить расследование, нужна подготовка исследований. Анализ результатов исследования в соответствующем порядке мы обязаны направить государствам, которые участвуют в расследовании", - сказал Каширский.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.