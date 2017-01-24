МАК: По последним данным, экипаж получил прогноз погоды

По последним данным, экипаж получил прогноз погоды и ответил, что принял информацию. Об этом сегодня, 24 января, на пресс-конференции сообщил председатель комиссии МАК Леонид Каширский.

По его словам, другой информации о последних переговорах экипажа нет.

На вопрос журналистов о том, мог ли самолет долететь до Стамбула, представитель МАК ответил, что, по всей вероятности, нет.

"Мы сейчас подсчитаем топливо. Все зависит от груза - чем больше груза, тем меньше топлива. Самолет не мог долететь до Стамбула. Это была плановая посадка для дозаправки", - сказал Каширский.

Он опроверг информацию о том, что экипажу потерпевшего крушение Боинга 747 предлагалось сесть в аэропорту Алматы.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.