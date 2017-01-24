Кыргызстан полностью перейдет к техрегламентам ЕАЭС в августе

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Айдана Абдуваитова

Кыргызстан полностью перейдет к техническим регламентам ЕАЭС в августе 2017 года. Об этом сегодня, 24 января, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" сообщил заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков.

Он напомнил, что с момента вступления Кыргызстана в ЕАЭС для национальной экономики были определены технические регламенты для адаптации к новым нормам.

"Эти техрегламенты начали действовать с момента нашего членства в ЕАЭС в августе 2015 года. Сами переходные положения означали, что мы на момент действия можем пользоваться и национальными техрегламенатами. У наших производителей был выбор пользоваться техрегламентом ЕАЭС или Кыргызской Республики, который действовал на тот момент. На сегодняшний день закончились переходные положения трех техрегламентов и большая часть закончится в августе текущего года", - сказал Сазбаков.

Он пояснил, что после их завершения производители должны работать в строгом соответствии с нормами ЕАЭС. И сейчас у бизнеса остались считанные дни для полной адаптации.

"Это означает, что производство нужно будет осуществлять по тем техрегламентам, которые приняты в рамках ЕАЭС. Что делается для того, чтобы наши производители адаптировались к этим условиям? В первую очередь, это широкое информирование бизнеса для того, чтобы перепрофилировать свое производство таким образом, чтобы оно отвечало новым требованиям", - пояснил Сазбаков.

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http://www.vb.kg/doc/354248_kyrgyzstan_polnostu_pereydet_k_tehreglamentam_eaes_v_avgyste.html

URL: http://www.vb.kg/354248
Теги:
ЕАЭС
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