Вакансии в общественные советы. Госорганы продлили конкурс

Общественные советы госорганов вновь набирают своих новых членов. Комиссия по отбору членов в ОС продлевает конкурс среди активных граждан. Отбор продолжен в следующие ведомства.

Государственный комитет по делам обороны Министерство труда и социального развития Министерство сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности Министерство иностранных дел Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при правительстве Государственная служба миграции при правительстве Государственная служба интеллектуальной собственности и инновации при правительстве Государственный комитет информационных технологий и связи Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при правительстве Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Фонд по управлению государственным имуществом при правительстве

Отметим, членом общественного совета может стать гражданин Кыргызской Республики, достигший 18 лет. При этом не имеющий судимости, а также не являющийся муниципальным и государственным служащим. Он может быть выдвинутым самим собой или организацией. Кандидат не может иметь личные или коммерческие связи с руководством ведомства. Члены ОС избираются сроком на 2 года.

Закон об общественных советах, согласно которому при ведомствах должны быть созданы советы, был принят в 2014 году.