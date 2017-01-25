Вакансии в общественные советы. Госорганы продлили конкурс

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Родион Решетов

Общественные советы госорганов вновь набирают своих новых членов. Комиссия по отбору членов в ОС продлевает конкурс среди активных граждан. Отбор продолжен в следующие ведомства.

  1. Государственный комитет по делам обороны
  2. Министерство труда и социального развития
  3. Министерство сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности
  4. Министерство иностранных дел
  5. Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при правительстве
  6. Государственная служба миграции при правительстве
  7. Государственная служба интеллектуальной собственности и инновации при правительстве
  8. Государственный комитет информационных технологий и связи
  9. Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при правительстве
  10. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве
  11. Фонд по управлению государственным имуществом при правительстве

Отметим, членом общественного совета может стать гражданин Кыргызской Республики, достигший 18 лет. При этом не имеющий судимости, а также не являющийся муниципальным и государственным служащим. Он может быть выдвинутым самим собой или организацией. Кандидат не может иметь личные или коммерческие связи с руководством ведомства. Члены ОС избираются сроком на 2 года.

Закон об общественных советах, согласно которому при ведомствах должны быть созданы советы, был принят в 2014 году.

URL: http://www.vb.kg/354249
Теги:
закон, конкурс, правительство
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