Вакансии в общественные советы. Госорганы продлили конкурс

Общественные советы госорганов вновь набирают своих новых членов. Комиссия по отбору членов в ОС продлевает конкурс среди активных граждан. Отбор продолжен в следующие ведомства.
- Государственный комитет по делам обороны
- Министерство труда и социального развития
- Министерство сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности
- Министерство иностранных дел
- Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при правительстве
- Государственная служба миграции при правительстве
- Государственная служба интеллектуальной собственности и инновации при правительстве
- Государственный комитет информационных технологий и связи
- Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при правительстве
- Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве
- Фонд по управлению государственным имуществом при правительстве
Отметим, членом общественного совета может стать гражданин Кыргызской Республики, достигший 18 лет. При этом не имеющий судимости, а также не являющийся муниципальным и государственным служащим. Он может быть выдвинутым самим собой или организацией. Кандидат не может иметь личные или коммерческие связи с руководством ведомства. Члены ОС избираются сроком на 2 года.
Закон об общественных советах, согласно которому при ведомствах должны быть созданы советы, был принят в 2014 году.