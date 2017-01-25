Врачи рекомендуют уменьшить посещение пострадавших в авиакатастрофе

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ВБ

Врачи психотерапевты Республиканского центра психического здоровья просят уменьшить посещение пострадавших, находящихся в больницах и в гостинице "Семетей".

По словам медиков, из-за большого наплыва людей у пострадавших проявляется раздражительность, вспыльчивость, страх, беспокойство, ожидание чего-то плохого. При диагнозе "Острая реакция на стресс" пациентам нужен полный покой.

Кроме того, медицинские специалисты настоятельно обращаются с просьбой ко всем посетителям при посещении стационаров, соблюдать больничный режим для исключения распространения инфекций. Необходимо учитывать, что все госпитализированные, в частности дети, во время болезни с ослабленным иммунитетом очень уязвимы и восприимчивы к инфекциям.

На сегодняшний день стационарное лечение получают всего 24 человека. В гостинице "Семетей" находятся 42 человека, из них 27 - взрослых и 15 - детей.

URL: http://www.vb.kg/354250
Теги:
авиакатастрофа, Минздрав
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