Врачи рекомендуют уменьшить посещение пострадавших в авиакатастрофе

Врачи психотерапевты Республиканского центра психического здоровья просят уменьшить посещение пострадавших, находящихся в больницах и в гостинице "Семетей".

По словам медиков, из-за большого наплыва людей у пострадавших проявляется раздражительность, вспыльчивость, страх, беспокойство, ожидание чего-то плохого. При диагнозе "Острая реакция на стресс" пациентам нужен полный покой.

Кроме того, медицинские специалисты настоятельно обращаются с просьбой ко всем посетителям при посещении стационаров, соблюдать больничный режим для исключения распространения инфекций. Необходимо учитывать, что все госпитализированные, в частности дети, во время болезни с ослабленным иммунитетом очень уязвимы и восприимчивы к инфекциям.

На сегодняшний день стационарное лечение получают всего 24 человека. В гостинице "Семетей" находятся 42 человека, из них 27 - взрослых и 15 - детей.