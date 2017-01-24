МЧС продолжает уборку мусора и работу по нейтрализации запаха авиакеросина

Сегодня, 24 января, министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов посетил село Дача-СУ, где в результате крушения грузового самолета был разлит авиакеросин.

После осмотра зоны ЧС было принято решение активизировать мероприятия по уборке мусора и нейтрализации запаха от авиакеросина.

"На месте проводится нейтрализация запаха и уборка территории от мусора, для ускорения данных мероприятий завтра будет привлечена дополнительная инженерная техника", - сказал министр Боронов.

На данный момент на месте ЧС привлечены 4 единицы специальной инженерной техники МЧС, завтра будут дополнительно привлечены еще 4 спецмашины для ускорения вышеуказанных работ.