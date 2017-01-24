МАК: Жилой поселок слишком близко расположен к территории аэропорта

Неправильно, что жилой поселок практически примыкает к территории аэропорта. Об этом сегодня, 24 января, на пресс-конференции заявил председатель комиссии МАК Леонид Каширский.

По итогам расследования представители Международной авиационной комиссии дадут соответствующие рекомендации о близком расположении Дачи-СУ к аэропорту "Манас".

"Мы изучаем все нормативно-правовые документы. Будут проанализированы все отклонения. Эти отклонения мы укажем в своем отчете. По итогам дадим все рекомендации", - сказал Каширский.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.