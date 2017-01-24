МАК: Количество пролитого авиатоплива неизвестно

Можно только предполагать, какое количество авиатоплива пролилось после крушения самолета. Об этом сегодня, 24 января, на пресс-конференции заявил председатель комиссии МАК Леонид Каширский.

По его словам, большую часть авиакеросина, которая была обнаружена в крыле самолета, сцедили и отправили на ответхранение в аэропорт "Манас".

"Остаток авиатоплива, конечно, разлился по земле. Керосин, обнаруженный в крыле самолета, мы исследовали. Будет подготовлено обращение в Санэпидемслужбу для обработки территории", - сказал Каширский.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.