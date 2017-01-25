Первый вице-премьер подверг резкой критике власти Нарынской области

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев подверг критике органы местного самоуправления Нарынской области за недостаточное использование своих возможностей в решении проблем региона. Об этом стало известно в ходе заседания коллегии полномочного представительства правительства в Нарынской области.

"Руководство на местах должно быть инициативным и хорошо знать проблемы народа. Необходимо выработать механизмы по развитию сел и изыскать для этих целей источники финансирования", - подчеркнул Абулгазиев.

По итогам коллегии, за неисполнение доходной части республиканского бюджета, увеличение дебиторской задолженности за электроэнергию, за уменьшение объемов производства промышленной продукции в Нарынском районе, сокращение объема сбора налогов главам Ат-Башинской, Ак-Таалинской районных государственных администраций и первому заместителю акима Нарынской районной государственной администрации объявлено замечание.

За недостаточное количество запасов угля на складах и топливных базах исполняющему обязанности мэра города Нарын Алмазу Суранову объявлен выговор.