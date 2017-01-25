В этом году издадут неизвестную сказку Марка Твена

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Сказка Марка Твена "Похищение принца Олеомаргарина" будет опубликована издательством Doubleday, пишет издание Buro24/7 со ссылкой на The Guardian, . Это одна из историй, которые он рассказывал своим дочерям. Обычно он их не записывал, но эту решил сохранить. Это история о мальчике, который умеет разговаривать с животными. Однажды он просит их отправиться вместе с ним на поиски похищенного принца Олеомаргарина. В издательстве отмечают, что это история о настоящей дружбе, смелости и благородстве.

Ученые нашли рукопись "Похищение принца Олеомаргарина" в 2011 году среди архивных материалов в Калифорнийском университете в Беркли. "Это огромное событие в литературе. Когда ко мне впервые попала эта история, я не мог поверить, что держу ее в руках", - сказал Фрэнсис Гилберт, редактировавший книгу.

Произведение будет опубликовано 26 сентября, что совпадает со 150-летием выхода в свет первой книги Марка Твена - "Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса".

URL: http://www.vb.kg/354264
Теги:
книги, литература
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