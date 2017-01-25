ООН просит более $4,5 млрд на помощь сирийским беженцам

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Организация объединенных наций (ООН) заявила, что ей необходимо еще более $4,5 млрд, чтобы помочь сирийским беженцам, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу организации.

"Если мы не сможем получить запрошенную сумму, ООН придется сократить жизненно необходимую помощь не только беженцам, но и принимающим их общинам - это приведет к катастрофическим последствиям", - заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен ОʼБрайен.

Кроме того, организации понадобится еще $3,4 млрд на удовлетворение гуманитарных нужд 13,5 млн жителей Сирии, в том числе 2 млн детей в возрасте до пяти лет.

URL: http://www.vb.kg/354266
Теги:
ООН, беженцы
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