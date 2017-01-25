На автономное обеспечение двух больниц Чуйской области потребуется 20 млн

В Чуйской области коммерческие тарифы на коммунальные услуги не нужно применять для бюджетных организаций. Такое мнение выразил глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, из-за высокого тарифа расходы увеличиваются на 10-15%. " Мы предложили Минэкономики и правительству, чтобы такую тарифную политику не применяли для бюджетных организаций, так как их бюджет не повышается", - сказал он.

Депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Мирлан Бакиров согласен, что счета на коммунальные услуги действительно высокие и попросил обратить на это внимание правительство. Он также предложил: намного дешевле будет, если соцобъекты перейдут на автономное обеспечение теплом и электроэнергией.

На что Калиев ответил: чтобы перейти на автономное обеспечение и установить бойлеры, котельную и провести газ, к примеру, для Ысык-Атинской районной больницы необходимо 12 млн сомов, а для Токмакской районной больницы - 8 млн сомов. "Однако у нас нет таких денег. Иначе мы давно все купили бы", - отметил он.

На что депутат ответил, что все же необходимо перейти на автономное обеспечение, так как это окупится уже через 4 года.