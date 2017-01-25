В регионах началась информационная кампания по переходу на "цифру"

На областных коллегиях обсуждают вопросы полного перехода на цифровое вещание в Кыргызстане.

В частности, на состоявшейся 24 января коллегии в Нарынской области первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев отметил важность осуществления полного перехода на цифровое вещание и обратилcя ко всем с просьбой ответственно подойти к решению всех вопросов, возникающих в процессе перехода, подчеркнув, что до отключения аналогового вещания осталось всего 3,5 месяца.

Заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова разъяснила участникам коллегии, что на первый план выходит задача своевременного информирования населения о дате отключения и связанных с этим вопросов.

"Основная цель информационной кампании - побудить население приобрести необходимые приемные устройства и подключиться к цифровому телевидению", – отметила она.

Необходимо отметить, что для осуществления перехода на цифровое вещание на местах созданы рабочие группы, а также "цифровые караваны".