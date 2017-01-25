Бишкеку нужно еще 18 школ и 15 детсадов. Мэрия просит правительство помочь

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Родион Решетов

Муниципалитету необходимо дополнительное финансирование для строительства социальных объектов. На сегодняшний день Бишкеку необходимо как минимум 18 дополнительных школ и 15 детских садов. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии мэрии столицы сообщил первый вице-мэр Эрнис Зарлыков.

Кроме того, по его словам, дополнительные суммы необходимы для реконструкции и прокладывания новых дорожных полотен.

"За январь - декабрь 2016 года практическое поступление средств составило 1,294 млн сомов. Соответственно, невыполнение составляет 151 млн. Поэтому, просим увеличить бюджет города по финансированию образовательного сектора, так как с учетом потока внутренней миграции Бишкеку необходимо еще 18 новых школ и 15 детсадов", - сообщил Зарлыков.

Первый вице-мэр также отметил, что в этом году муниципалитет планирует отремонтировать школу № 25, а также построить новое образовательное учреждение в жилмасиве Калыс Ордо.

URL: http://www.vb.kg/354278
Теги:
бюджет, школа, Бишкек, мэрия
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