ФОМС предложил правительству поднять цену на медстраховку

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Гулиза Авазова

Фонд обязательного медицинского страхования предложил правительству инициировать законопроект, который будет предусматривать повышение стоимости медицинской страховки на 2%. Об этом сегодня, 25 января, сообщил глава ведомства Манат Калиев на заседании Жогорку Кенеша.

По его мнению, таким образом можно решить многие проблемы с финансированием, кроме зарплат врачей.

Отвечая на вопросы депутатов, он добавил: чтобы лекарственное обеспечение и стационарное лечение полностью были бесплатные, необходимо повысить финансирование из бюджета на 40% или сделать это за счет поднятия цен на медстраховку.

"Мы это сколько раз предлагали правительству, однако оно сочло это давлением на предпринимателей", - добавил он.

URL: http://www.vb.kg/354279
Теги:
страхование, медицина, ФОМС
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Комментарии
Калиев
25.01.2017, 11:34

Я - Марат

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