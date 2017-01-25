ФОМС предложил правительству поднять цену на медстраховку

Фонд обязательного медицинского страхования предложил правительству инициировать законопроект, который будет предусматривать повышение стоимости медицинской страховки на 2%. Об этом сегодня, 25 января, сообщил глава ведомства Манат Калиев на заседании Жогорку Кенеша.

По его мнению, таким образом можно решить многие проблемы с финансированием, кроме зарплат врачей.

Отвечая на вопросы депутатов, он добавил: чтобы лекарственное обеспечение и стационарное лечение полностью были бесплатные, необходимо повысить финансирование из бюджета на 40% или сделать это за счет поднятия цен на медстраховку.

"Мы это сколько раз предлагали правительству, однако оно сочло это давлением на предпринимателей", - добавил он.