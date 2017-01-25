Кыргызстанка, которая попала в тюрьму в Дубае, вернулась на родину

Сегодня утром, 25 января, в 4.38 в международном аэропорту "Манас" сотрудники института омбудсмена встретили кыргызстанку, которая попала в тюрьму в Дубае.

Напомним, в местах заключения В.А. оказалась из-за отказа заниматься проституцией.

В аэропорту девушку встречала и ее мать, которая и написала заявление главному правозащитнику страны Кубату Оторбаеву о пропаже дочери.

Семья выразила большую благодарность институту омбудсмена и генеральному консульству в ОАЭ за оказанную помощь в возвращении кыргызстанки на родину.