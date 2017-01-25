Кыргызстанка, которая попала в тюрьму в Дубае, вернулась на родину

604  0
ВБ

Сегодня утром, 25 января, в 4.38 в международном аэропорту "Манас" сотрудники института омбудсмена встретили кыргызстанку, которая попала в тюрьму в Дубае.

Напомним, в местах заключения В.А. оказалась из-за отказа заниматься проституцией.

В аэропорту девушку встречала и ее мать, которая и написала заявление главному правозащитнику страны Кубату Оторбаеву о пропаже дочери.

Семья выразила большую благодарность институту омбудсмена и генеральному консульству в ОАЭ за оказанную помощь в возвращении кыргызстанки на родину.

URL: http://www.vb.kg/354280
Теги:
аэропорт, ОАЭ, омбудсмен
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  