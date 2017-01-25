Пенсионеры в горных районах получат по 254 сома как компенсацию за свет

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Гулиза Авазова

Пенсионеры, проживающие в горных районах, в качестве компенсации электроэнергии в 2017 году будут получать по

254 сома. Об этом сегодня, 25 января, сообщил глава Социального фонда Тенизбек Абжапаров на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, эти деньги выделят из республиканского бюджета. Всего для этих целей в этом году предусмотрен 1 млрд 784 сома.

Отметим, сегодня парламент рассматривает законопроекты о бюджете Социального фонда на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы, а также о бюджете на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы. Документ вынесен на второе чтение и депутаты отправили его на голосование.

Согласно законопроекту, после внесения изменений в 2016 году планируется профицит бюджета Соцфонда в сумме 1 млрд 180 млн сомов. Также в этом году Соцфонд планирует погасить задолженность по страховым взносам на 2015 год перед Фондом обязательного медицинского страхования в сумме 150,5 млн и перед Фондом оздоровления трудящихся в размере 11,3 миллиона.

URL: http://www.vb.kg/354281
Теги:
пенсии, Социальный фонд
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