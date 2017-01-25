Торобаев: Албек Ибраимов - нелегитимный мэр

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Аида Джумашева

Вновь переизбранный градоначальник столицы Албек Ибраимов не является легитимным мэром. Об этом сегодня, 25 января, на пресс-конференции заявил лидер парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

Он объяснил это тем, что Ибраимов был избран не на сессии Бишкекского горкенеша, как это прописано в законе, а на выборах.

"Сессии горкенеша не было, были выборы мэра. Выборы должны проходить на сессии городского кенеша. Это указывается в Законе "О статусе города Бишкек". На дебаты Ибраимов не пришел. В ходе выборов у депутатов даже вопросов не было. Он должен был свою программу рассказать. Семь бюллетеней было забраковано, на бюллетенях стояли галочки и знаки возле имени Ибраимова. Из 29 голосов 7 должны были быть забракованными, тогда с 22 голосами Ибраимов должен был уйти на второй тур выборов. Однако вместо этого на депутатов оказывалось давление", - сказал Торобаев.

Напомним, на пост мэра баллотировались два кандидата - Албек Ибраимов, исполняющий обязанности мэра, которого поддержала коалиция большинства и Нурдин Абдылдаев, выдвиженец оппозиционной фракции "Онугуу-Прогресс" в горкенеше.

11 января на выборах 12 депутатов горкенеша проголосовали за Абдылдаева, 29 - за Ибраимова и два депутата – против всех. Перед началом голосования депутаты спорили о необходимости повторной презентации программы кандидатов, однако БТИК запретил это, ссылаясь на то, что ранее кандидатам было предоставлено время для презентации программы для каждой фракции, а регламент БТИК запрещает дополнительные выступления в день голосования.

Во время голосования около ста человек активно скандировали лозунги в поддержку Ибраимова.

Сразу после оглашения результатов Абдылдаев поздравил Ибраимова с переизбранием, но в беседе с журналистами сообщил, что после консультации с юристами намерен обжаловать результаты выборов.

URL: http://www.vb.kg/354284
Теги:
выборы, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Мээрим
25.01.2017, 12:08

Ну проиграл выборы и проиграл, что тут такого страшного?! проигрывать же тоже нужно уметь! Уже прошло столько времени, а он все об одном и том же ! Зачем тогда подходил к мэру и поздравлял с победой, рукопожатие-это что было?! Не мужчина он значит, раз после рукопожатия все скафнит и скафнит!

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Абдукадыр Вахабов
25.01.2017, 12:24
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вот неугомонные. закон о статусе города только сейчас прочитали? новый довод притянули

В ходе выборов у депутатов даже вопросов не было. а они разве должны быть в ходе выборов? насколько я знаю программу презентуют каждой фракции отдельно, и если надо то еще раз перед выборами, а не в ходе. на дебаты идти никто не обязан, Ибраимов программу презентовал депутатам, смысл в дебатах, если голосуют не горожане все равно?

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Дамиль Байтиков
25.01.2017, 12:39
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Может уже успокоитесь? Надо уметь проигрывать достойно. Или беситесь от того, что потратились на подкуп некоторых депов из БГК и теперь не вернуть эти средства? 

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Васидий
25.01.2017, 13:52

Бакыт а ты сам то легитимный?

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