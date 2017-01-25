Торобаев: Албек Ибраимов - нелегитимный мэр

Вновь переизбранный градоначальник столицы Албек Ибраимов не является легитимным мэром. Об этом сегодня, 25 января, на пресс-конференции заявил лидер парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

Он объяснил это тем, что Ибраимов был избран не на сессии Бишкекского горкенеша, как это прописано в законе, а на выборах.

"Сессии горкенеша не было, были выборы мэра. Выборы должны проходить на сессии городского кенеша. Это указывается в Законе "О статусе города Бишкек". На дебаты Ибраимов не пришел. В ходе выборов у депутатов даже вопросов не было. Он должен был свою программу рассказать. Семь бюллетеней было забраковано, на бюллетенях стояли галочки и знаки возле имени Ибраимова. Из 29 голосов 7 должны были быть забракованными, тогда с 22 голосами Ибраимов должен был уйти на второй тур выборов. Однако вместо этого на депутатов оказывалось давление", - сказал Торобаев.

Напомним, на пост мэра баллотировались два кандидата - Албек Ибраимов, исполняющий обязанности мэра, которого поддержала коалиция большинства и Нурдин Абдылдаев, выдвиженец оппозиционной фракции "Онугуу-Прогресс" в горкенеше.

11 января на выборах 12 депутатов горкенеша проголосовали за Абдылдаева, 29 - за Ибраимова и два депутата – против всех. Перед началом голосования депутаты спорили о необходимости повторной презентации программы кандидатов, однако БТИК запретил это, ссылаясь на то, что ранее кандидатам было предоставлено время для презентации программы для каждой фракции, а регламент БТИК запрещает дополнительные выступления в день голосования.

Во время голосования около ста человек активно скандировали лозунги в поддержку Ибраимова.

Сразу после оглашения результатов Абдылдаев поздравил Ибраимова с переизбранием, но в беседе с журналистами сообщил, что после консультации с юристами намерен обжаловать результаты выборов.