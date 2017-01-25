Соцфонд поднимет пенсии с октября 2017 года

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Гулиза Авазова

В октябре этого года Социальный фонд планирует повысить пенсии и предусматривает на это 684 млн сомов. Об этом сегодня, 25 января, заявил глава данного ведомства Тенизбек Абжапаров на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в среднем в этом году пенсия повысится на 400 сомов. Точная сумма повышения зависит от категории пенсионеров.

Он добавил, что в прошлом году на повышение пенсий было предусмотрено 887 млн сомов. Тогда в среднем выплаты увеличились на 480 сомов.

Отметим, сегодня парламент рассматривает законопроекты о бюджете Социального фонда на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы, а также о бюджете на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы. Документ вынесен на второе чтение и депутаты отправили его на голосование.

URL: http://www.vb.kg/354285
Теги:
пенсии, Социальный фонд
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Комментарии
нина горобец
25.01.2017, 12:41

новость, конечно же, хорошая, но если уж решили поднимать пенсии, то все-таки следует придерживаться принципов социального страхования. почему бы не поменять поправочные коэффициенты к заработной плате до 1996 года, т.е. для расчета первой страховой части? ведь предельный заработок для ее исчисления с 5000 сомов, рассчитанного с ранее принятыми поправочными коэффициентами, был в дальнейшем, без всяких объяснений, установлен 8000 сомов, а затем и 15000 сомов и существенное повышение пенсий получили только около 30 тысяч пенсионеров, а остальным добавили ,350-500 сомов и все.вот только что прочитала, что якобы средняя зарплата составляет более 18000 сомов, почему бы и не рассчитать новые поправочные коэффициенты, чтобы хоть как-то осовременить средний заработок ветеранов, проработавших более 30-40 лет и получающих пенсии даже ниже прожиточного минимума? ведь есть же специальное управление анализа и бюджетной политики в соцфонде, пусть, пока есть время, тщательно проанализируют ситуацию, прокрутят несколько вариантов предполагаемого повышения и в октябре повысят пенсии так, чтобы люди это почувствовали реально, а не добавлять всем одинаково

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