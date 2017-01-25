Соцфонд поднимет пенсии с октября 2017 года

В октябре этого года Социальный фонд планирует повысить пенсии и предусматривает на это 684 млн сомов. Об этом сегодня, 25 января, заявил глава данного ведомства Тенизбек Абжапаров на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в среднем в этом году пенсия повысится на 400 сомов. Точная сумма повышения зависит от категории пенсионеров.

Он добавил, что в прошлом году на повышение пенсий было предусмотрено 887 млн сомов. Тогда в среднем выплаты увеличились на 480 сомов.

Отметим, сегодня парламент рассматривает законопроекты о бюджете Социального фонда на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы, а также о бюджете на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы. Документ вынесен на второе чтение и депутаты отправили его на голосование.