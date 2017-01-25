Соцфонд поднимет пенсии с октября 2017 года

новость, конечно же, хорошая, но если уж решили поднимать пенсии, то все-таки следует придерживаться принципов социального страхования. почему бы не поменять поправочные коэффициенты к заработной плате до 1996 года, т.е. для расчета первой страховой части? ведь предельный заработок для ее исчисления с 5000 сомов, рассчитанного с ранее принятыми поправочными коэффициентами, был в дальнейшем, без всяких объяснений, установлен 8000 сомов, а затем и 15000 сомов и существенное повышение пенсий получили только около 30 тысяч пенсионеров, а остальным добавили ,350-500 сомов и все.вот только что прочитала, что якобы средняя зарплата составляет более 18000 сомов, почему бы и не рассчитать новые поправочные коэффициенты, чтобы хоть как-то осовременить средний заработок ветеранов, проработавших более 30-40 лет и получающих пенсии даже ниже прожиточного минимума? ведь есть же специальное управление анализа и бюджетной политики в соцфонде, пусть, пока есть время, тщательно проанализируют ситуацию, прокрутят несколько вариантов предполагаемого повышения и в октябре повысят пенсии так, чтобы люди это почувствовали реально, а не добавлять всем одинаково