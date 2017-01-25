СМИ: Цукерберг не намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что не намерен участвовать в президентских выборах в США в 2020 году, пишет RT.

Он отрицательно ответил на вопрос интернет-портала BuzzFeed, поинтересовавшегося у создателя Facebook, планирует ли он баллотироваться в президенты США.

Он пояснил, что сосредоточен на развитии сообщества в Facebook, а также занят работой над фондом своей жены Chan Zuckerberg Initiative.

Ранее политолог Виктор Олевич заявил RT, что Марк Цукерберг может попытаться увеличить своё влияние в секторе новых технологий и распространить его на политический процесс США.