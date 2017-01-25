СМИ: Цукерберг не намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году

129  0
www

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что не намерен участвовать в президентских выборах в США в 2020 году, пишет RT.

Он отрицательно ответил на вопрос интернет-портала BuzzFeed, поинтересовавшегося у создателя Facebook, планирует ли он баллотироваться в президенты США.

Он пояснил, что сосредоточен на развитии сообщества в Facebook, а также занят работой над фондом своей жены Chan Zuckerberg Initiative.

Ранее политолог Виктор Олевич заявил RT, что Марк Цукерберг может попытаться увеличить своё влияние в секторе новых технологий и распространить его на политический процесс США.

URL: http://www.vb.kg/354287
Теги:
выборы, президент, США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  