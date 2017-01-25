Бакыт Торобаев объявит, с кем пойдет на выборы президента, 10 февраля

Лидер парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев объявит, с кем он пойдет на выборы президента, 10 февраля. Об этом он заявил сегодня, 25 января, на пресс-конференции.

По его словам, он не может сейчас сказать, с какими политическими силами объединится его фракция.

"В этот день для представителей СМИ мы организуем пресс-конференцию, после чего объявим о том, с кем пойдем на выборы президента. Каждый из президентов выполнил свою миссию. И эта должность не каждому дана, это очень большая ответственность. 10 февраля мы расскажем, с кем я пойду, с какой программой и зачем пойду. Сейчас идет много консультаций с разными политическими силами по ряду вопросов. Я не могу сказать, какие это политические силы", - сказал Торобаев.