Бакыт Торобаев объявит, с кем пойдет на выборы президента, 10 февраля

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Аида Джумашева

Лидер парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев объявит, с кем он пойдет на выборы президента, 10 февраля. Об этом он заявил сегодня, 25 января, на пресс-конференции.

По его словам, он не может сейчас сказать, с какими политическими силами объединится его фракция.

"В этот день для представителей СМИ мы организуем пресс-конференцию, после чего объявим о том, с кем пойдем на выборы президента. Каждый из президентов выполнил свою миссию. И эта должность не каждому дана, это очень большая ответственность. 10 февраля мы расскажем, с кем я пойду, с какой программой и зачем пойду. Сейчас идет много консультаций с разными политическими силами по ряду вопросов. Я не могу сказать, какие это политические силы", - сказал Торобаев.

URL: http://www.vb.kg/354288
Теги:
Бакыт Торобаев, выборы, президент
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Комментарии
Ред Шухарт
25.01.2017, 12:07
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Много сказочек мы уже слышали, 10-го услышим новую

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Асселим Дауренова
25.01.2017, 12:29
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С кем бы не пошел Торобаев, они обречены на провал,  его терория "перегороевших лампочек" достала уже всех 

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Инна Хван
25.01.2017, 12:31
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Знаем мы все, с кем пойдешь и кто спонсирует)

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Mark Evseev
25.01.2017, 12:53
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После того, как Торобаев посадил в ЖКа Тазабека Икрамова, мне без разницы с кем он пойдёт на выборы.

А его сотрудничество с Текебаевым, ещё одно доказательство, что он такой же деструктивный популист, как и ТОЧ, который ради амбиций согласен на союз, хоть с Бакиевыми, хоть с самим чёртом лысым.

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Гражданин
25.01.2017, 15:00

надоели эти рожи сколько лет на них смотрим тошно уже, со своими рожами все выходят и выходят на трибуну базарят и базарят а результатов никаких нет, надо поставить одного достойного президента и 60 жепжутатов больше нам ничего не надо

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