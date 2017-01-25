Том Хэнкс и Эми Адамс попали в список номинантов на "Оскар" по ошибке

Американская телекомпания ABC опубликовала извинения в связи с тем, что в списке номинантов на премию "Оскар" ошибочно оказались актер Том Хэнкс и актриса Эми Адамс, сообщает Росбалт со ссылкой на AP.
В сообщении говорится, что актеры оказались в списке номинантов на сайте Oscars.com "случайно". Хэнкс был "номинирован" за фильм "Чудо на Гудзоне", а Адамс - за фильм "Прибытие".
ABC извинилась перед Американской киноакадемией, журналистами и фанатами. Представители Хэнкса и Адамс пока не прокомментировали ошибку.
Номинанты на "Оскар-2017":
Мюзикл "Ла-ла-ленд" вышел в лидеры по количеству номинаций. Эта картина представлена в 13 категориях, причем дважды - за лучшую песню.
Лучший фильм:
- "Ла-ла-ленд" Дэмиена Шазелла
- "Прибытие" Дени Вильнева
- "Ограды" Дензела Вашингтона
- "По соображениям совести" Мела Гибсона
- "Скрытые фигуры" Теодора Мелфи
- "Любой ценой" Дэвида Маккензи
- "Лев" Гарта Дэвиса
- "Манчестер у моря" Кеннета Лонргана и
- "Лунный свет" Барри Дженкинса
Лучшая актриса:
- Эмма Стоун
- Мэрил Стрип
- Изабель Юппер
- Рут Неггой
- Натали Портман
Лучшая женская роль второго плана:
- Виола Дэвис
- Наоми Харрис
- Николь Кидман
- Октавия Спенсер
- Мишель Уильямс
Лучший режиссер:
- Дени Вильнев
- Мэл Гибсон
- Дэмьен Шазелл
- Кеннет Лонерган
- Барри Дженкинс
Лучшая мужская роль:
- Кейси Аффлек
- Эндрю Гарфилд
- Райан Гослинг
- Вигго Мортенсен
- Дэнзел Вашингтон
Лучшая мужская роль второго плана:
- Махершала Али
- Джефф Бриджес
- Лукас Хеджес
- Дев Патель
- Майкл Шеннон
Лучший оригинальный сценарий:
- "Любой ценой"
- "Ла-ла-ленд"
- "Лобстер"
- "Манчестер у моря" и
- "Женщины XX века"
Лучший адаптированный сценарий:
- "Прибытие"
- "Ограды"
- "Скрытые фигуры"
- "Лев"
- "Лунный свет"
Лучшая операторская работа:
- "Прибытие"
- "Ла-ла-ленд"
- "Лев"
- "Лунный свет"
- "Молчание"
Лучший иностранный фильм:
- Австралия - "Танна", режиссеры Мартин Батлер и Бентли Дин
- Германия - "Тони Эрдманн", режиссер Марен Аде
- Дания - "Моя земля", режиссер Мартин Зандвлиет
- Иран - "Коммивояжер", режиссер Асгар Фархади
- Швеция - "Вторая жизнь Уве", режиссер Ханнес Холм
Лучший анимационный фильм:
- "Зверополис"
- "Кубо. Легенда о самурае"
- "Моана"
- "Жизнь цуккини"
- "Красная черепаха".
Церемония награждения премией "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля 2017 года.