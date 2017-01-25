Том Хэнкс и Эми Адамс попали в список номинантов на "Оскар" по ошибке

Американская телекомпания ABC опубликовала извинения в связи с тем, что в списке номинантов на премию "Оскар" ошибочно оказались актер Том Хэнкс и актриса Эми Адамс, сообщает Росбалт со ссылкой на AP.

В сообщении говорится, что актеры оказались в списке номинантов на сайте Oscars.com "случайно". Хэнкс был "номинирован" за фильм "Чудо на Гудзоне", а Адамс - за фильм "Прибытие".

ABC извинилась перед Американской киноакадемией, журналистами и фанатами. Представители Хэнкса и Адамс пока не прокомментировали ошибку.

Номинанты на "Оскар-2017":

Мюзикл "Ла-ла-ленд" вышел в лидеры по количеству номинаций. Эта картина представлена в 13 категориях, причем дважды - за лучшую песню.

Лучший фильм:

"Ла-ла-ленд" Дэмиена Шазелла "Прибытие" Дени Вильнева "Ограды" Дензела Вашингтона "По соображениям совести" Мела Гибсона "Скрытые фигуры" Теодора Мелфи "Любой ценой" Дэвида Маккензи "Лев" Гарта Дэвиса "Манчестер у моря" Кеннета Лонргана и "Лунный свет" Барри Дженкинса

Лучшая актриса:

Эмма Стоун Мэрил Стрип Изабель Юппер Рут Неггой Натали Портман

Лучшая женская роль второго плана:

Виола Дэвис Наоми Харрис Николь Кидман Октавия Спенсер Мишель Уильямс

Лучший режиссер:

Дени Вильнев Мэл Гибсон Дэмьен Шазелл Кеннет Лонерган Барри Дженкинс

Лучшая мужская роль:

Кейси Аффлек Эндрю Гарфилд Райан Гослинг Вигго Мортенсен Дэнзел Вашингтон

Лучшая мужская роль второго плана:

Махершала Али Джефф Бриджес Лукас Хеджес Дев Патель Майкл Шеннон

Лучший оригинальный сценарий:

"Любой ценой" "Ла-ла-ленд" "Лобстер" "Манчестер у моря" и "Женщины XX века"

Лучший адаптированный сценарий:

"Прибытие" "Ограды" "Скрытые фигуры" "Лев" "Лунный свет"

Лучшая операторская работа:

"Прибытие" "Ла-ла-ленд" "Лев" "Лунный свет" "Молчание"

Лучший иностранный фильм:

Австралия - "Танна", режиссеры Мартин Батлер и Бентли Дин Германия - "Тони Эрдманн", режиссер Марен Аде Дания - "Моя земля", режиссер Мартин Зандвлиет Иран - "Коммивояжер", режиссер Асгар Фархади Швеция - "Вторая жизнь Уве", режиссер Ханнес Холм

Лучший анимационный фильм:

"Зверополис" "Кубо. Легенда о самурае" "Моана" "Жизнь цуккини" "Красная черепаха".

Церемония награждения премией "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля 2017 года.