Том Хэнкс и Эми Адамс попали в список номинантов на "Оскар" по ошибке

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Американская телекомпания ABC опубликовала извинения в связи с тем, что в списке номинантов на премию "Оскар" ошибочно оказались актер Том Хэнкс и актриса Эми Адамс, сообщает Росбалт со ссылкой на AP.

В сообщении говорится, что актеры оказались в списке номинантов на сайте Oscars.com "случайно". Хэнкс был "номинирован" за фильм "Чудо на Гудзоне", а Адамс - за фильм "Прибытие".

ABC извинилась перед Американской киноакадемией, журналистами и фанатами. Представители Хэнкса и Адамс пока не прокомментировали ошибку.

Номинанты на "Оскар-2017":

Мюзикл "Ла-ла-ленд" вышел в лидеры по количеству номинаций. Эта картина представлена в 13 категориях, причем дважды - за лучшую песню.

Лучший фильм:

  1. "Ла-ла-ленд" Дэмиена Шазелла
  2. "Прибытие" Дени Вильнева
  3. "Ограды" Дензела Вашингтона
  4. "По соображениям совести" Мела Гибсона
  5. "Скрытые фигуры" Теодора Мелфи
  6. "Любой ценой" Дэвида Маккензи
  7. "Лев" Гарта Дэвиса
  8. "Манчестер у моря" Кеннета Лонргана и
  9. "Лунный свет" Барри Дженкинса

Лучшая актриса:

  1. Эмма Стоун
  2. Мэрил Стрип
  3. Изабель Юппер
  4. Рут Неггой
  5. Натали Портман

Лучшая женская роль второго плана:

  1. Виола Дэвис
  2. Наоми Харрис
  3. Николь Кидман
  4. Октавия Спенсер
  5. Мишель Уильямс

Лучший режиссер:

  1. Дени Вильнев
  2. Мэл Гибсон
  3. Дэмьен Шазелл
  4. Кеннет Лонерган
  5. Барри Дженкинс

Лучшая мужская роль:

  1. Кейси Аффлек
  2. Эндрю Гарфилд
  3. Райан Гослинг
  4. Вигго Мортенсен
  5. Дэнзел Вашингтон

Лучшая мужская роль второго плана:

  1. Махершала Али
  2. Джефф Бриджес
  3. Лукас Хеджес
  4. Дев Патель
  5. Майкл Шеннон

Лучший оригинальный сценарий:

  1. "Любой ценой"
  2. "Ла-ла-ленд"
  3. "Лобстер"
  4. "Манчестер у моря" и
  5. "Женщины XX века"

Лучший адаптированный сценарий:

  1. "Прибытие"
  2. "Ограды"
  3. "Скрытые фигуры"
  4. "Лев"
  5. "Лунный свет"

Лучшая операторская работа:

  1. "Прибытие"
  2. "Ла-ла-ленд"
  3. "Лев"
  4. "Лунный свет"
  5. "Молчание"

Лучший иностранный фильм:

  1. Австралия - "Танна", режиссеры Мартин Батлер и Бентли Дин
  2. Германия - "Тони Эрдманн", режиссер Марен Аде
  3. Дания - "Моя земля", режиссер Мартин Зандвлиет
  4. Иран - "Коммивояжер", режиссер Асгар Фархади
  5. Швеция - "Вторая жизнь Уве", режиссер Ханнес Холм

Лучший анимационный фильм:

  1. "Зверополис"
  2. "Кубо. Легенда о самурае"
  3. "Моана"
  4. "Жизнь цуккини"
  5. "Красная черепаха".

Церемония награждения премией "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля 2017 года.

URL: http://www.vb.kg/354289
Теги:
кино, премия, США
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