Депутат Акылбек Жапаров предлагает закупить коров и кур малоимущим семьям на примере Узбекистана. Такую идею он предложил сегодня, 25 января, на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, чтобы сократить количество малоимущих семей, в Узбекистане на правительственном уровне принят закон о закупке по одной корове каждой малоимущей семье. "Новый президент предложил еще и по 100 кур выдать таким семьям. Может, и нам пойти по такому пути?" - добавил он.

Отметим, парламент рассматривает законопроект "О государственном социальном заказе" во втором чтении.

Другой депутат - Аида Салянова пристыдила Министерство социального развития тем, что оно хвастает экономией средств путем сокращения финансирования пособий. "Наоборот, пособия должны расти, и каждый раз министр должен защищать свой бюджет", - сказала она.

По словам министра соцразвития Таалайкуль Исакуновой, в прошлом году экономия составила 120 млн сомов.