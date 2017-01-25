Депутат Акылбек Жапаров предлагает закупить коров и кур малоимущим семьям

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Гулиза Авазова

Депутат Акылбек Жапаров предлагает закупить коров и кур малоимущим семьям на примере Узбекистана. Такую идею он предложил сегодня, 25 января, на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, чтобы сократить количество малоимущих семей, в Узбекистане на правительственном уровне принят закон о закупке по одной корове каждой малоимущей семье. "Новый президент предложил еще и по 100 кур выдать таким семьям. Может, и нам пойти по такому пути?" - добавил он.

Отметим, парламент рассматривает законопроект "О государственном социальном заказе" во втором чтении.

Другой депутат - Аида Салянова пристыдила Министерство социального развития тем, что оно хвастает экономией средств путем сокращения финансирования пособий. "Наоборот, пособия должны расти, и каждый раз министр должен защищать свой бюджет", - сказала она.

По словам министра соцразвития Таалайкуль Исакуновой, в прошлом году экономия составила 120 млн сомов.

URL: http://www.vb.kg/354290
Теги:
Акылбек Жапаров, Министерство социального развития, парламент, Узбекистан
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Комментарии
Инна Хван
25.01.2017, 12:32
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Комментариев: 87

Ну вот пусть депы и закупят, они же почти все у нас олигархи, по гостинице 5* имеют

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25.01.2017, 14:28

Пустят под нож и на базар.

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