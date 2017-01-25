Албек Ибраимов: В прошлом году приняли некорректный бюджет Бишкека

Муниципалитет попросил правительство в будущем принимать проектный бюджет. Об этом Албек Ибраимов заявил на расширенном заседании коллегии столичной мэрии по итогам социально-экономического развития 2016 года и прогнозам на 2017 год.

По его словам, это влияет на наращивание инфраструктуры Бишкека. По заявлению градоначальника, в прошлом году в бюджете не учитывался подоходный налог.

"Мы хотим, чтобы подоходный налог с Бишкека полностью переходил столице. Чтобы его не расщепляли, а полностью передавали нам", - сказал Ибраимов.

Отметим, на сегодняшний день подоходные налоги сначала направляются в республиканский бюджет, а затем 50% перечисляется в казну столицы.

Градоначальник также попросил правительство передать курирование СЭЗ Бишкека на баланс мэрии для того, чтобы увеличить промышленный сектор столицы.