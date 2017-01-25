Торобаев: Глава ЦИК грубо нарушает закон

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова грубо нарушает закон, закупая урны на 200 млн сомов методом из одного источника. Об этом сегодня, 25 января, на пресс-конференции заявил лидер парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

По его словам, перед выборами в местные кенеши ЦИК закупила урны для бюллетеней на 200 млн сомов, однако Центризбирком не объявила тендер на их закупку.

"По закону ведомство должно объявить тендер. Закупка производится методом из одного источника, если проводятся внеочередные выборы. Получается, глава ЦИК не боится ответственности, хотя это очень грубое нарушение закона. В этом году будут проводиться выборы президента, если Центризбирком нарушит процедуры, это приведет к недовольствам", - сказал Торобаев.