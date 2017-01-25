Бакыт Торобаев предлагает создать союз общественно-политических сил

Пресечение попыток подкупа голосов избирателей________________________________________________Ахахахах, Торобаев жгун. Ниче, что они свои голоса на выборах в ЖК и на выборах в местные кенеши они получили как раз таки через подкуп избирателей)))
Сегодня, 25 января, лидер парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев предложил создать "Союз общественно-политических сил "За честные и справедливые выборы".
По его словам, перед выборами должно быть создано общество, где главной целью станет защита прав избирателя на выборах президента осенью этого года.
Основными задачами, со слов парламентария, станут следующие пункты:
"Нашей общей целью должно стать обеспечение проведения честных и прозрачных выборов президента КР 2017 года, результатом которого станет легитимная передача президентской власти", - сказал Торобаев.