Бакыт Торобаев предлагает создать союз общественно-политических сил

Сегодня, 25 января, лидер парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев предложил создать "Союз общественно-политических сил "За честные и справедливые выборы".

По его словам, перед выборами должно быть создано общество, где главной целью станет защита прав избирателя на выборах президента осенью этого года.

Основными задачами, со слов парламентария, станут следующие пункты:

Неукоснительное соблюдение норм Конституции и избирательного законодательства на всех этапах избирательного процесса; Пресечение любых попыток давления государственных органов на граждан, средства массовой информации, представителей различных политических партий и бизнеса; Пресечение попыток подкупа голосов избирателей; Нераспространение заведомо ложных сведений и недостоверной информации в СМИ; Обеспечение контроля/мониторинга всеми законными способами за недопущением нарушений в ходе голосования на выборах президента КР 2017 года.

"Нашей общей целью должно стать обеспечение проведения честных и прозрачных выборов президента КР 2017 года, результатом которого станет легитимная передача президентской власти", - сказал Торобаев.