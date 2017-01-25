Минздрав: Дети отравились окисью углерода, а не авиакеросином

Дети из пострадавшего поселка Дача-СУ отравились окисью углерода. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По информации ведомства, всего в больницу были госпитализированы 12 детей. У всех были жалобы на тошноту. Предварительный диагноз им поставили "отравление парами авиакеросина".

Всех больных осмотрел токсиколог, но не выявил симптомы отравления авиакеросином. Части детей поставили диагноз ОРВИ, сейчас они в удовлетворительном состоянии.

Детям, поступившим в третью детскую больницу Бишкека, поставили диагноз "отравление окисью углерода".

По информации Минздрава, в ночь перед поступлением в стационар они все находились в одном доме и топили печь на дровах и угле. Заболели утром и обратились за медпомощью 23 января в 13.00.

"Жумабай кызы Айсулуу, которая в настоящее время находится в отделении токсикологии БНИЦТО, также находилась ночью вместе с ними. При поступлении у нее была взята кровь на содержание карбоксигемоглобина, который составил 26,2% - степень средней тяжести отравления окисью углерода", - сообщает ведомство.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.