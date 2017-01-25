Государственному центру судебных экспертиз обновили здание, построенное еще в 1940 году. На реконструкцию правительство США выделило 48 миллионов сомов.

Как отметил глава Минюста Уран Ахметов, открытие нового здания Госцентра судэкспертизы является первым шагом на пути развития судебно-экспертной деятельности в Кыргызстане.

Эксперты ГЦСЭ ежегодно проводят экспертизы по 48 направлениям. Штатная численность сотрудников составляет 128 человек. Общая площадь постройки - 1,3 тысячи квадратных метров. Это единственный в Кыргызстане независимый от органов преследования и судов центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции. Он выполняет более 80% экспертиз в стране.

Реконструкцию здания начали в марте 2016 года, а сегодня обновленное здание торжественно открыли. В церемонии принял участие вице-премьер-министр Олег Панкратов, который отметил важность данного события для отечественной судебной экспертизы.

"Модернизация судебно-экспертной службы является одним из приоритетных направлений деятельности правительства. Нашей основной целью является как повышение качества экспертиз, так и укрепление менеджмента Государственного центра судебных экспертиз. Наше сотрудничество с Управлением ООН по наркотикам и преступности позволило использовать передовой опыт повышения экспертного потенциала и качества в области судебной экспертизы в нашей стране", - добавил Панкратов.

"Мы надеемся, что оказываемое нами содействие поможет Кыргызстану в получении международной аккредитации судебно-экспертных лабораторий в будущем", - отметила посол США в КР Шейла Гоултни.