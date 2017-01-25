Дети в регионах болеют педикулезом из-за нехватки общественных бань

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Гулиза Авазова

В регионах республики все больше не хватает общественных бань. Об этом сегодня, 25 января, сообщил депутат Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, общественные бани были построены еще "Лениным ата", однако их уже почти не осталось. Однако народу стыдно говорить об отсутствии общественных бань.

"Из-за этого дети в регионах болеют педикулезом", - сказал он.

Затем депутат обратился к министру социального развития, чтобы ведомство начало работу с больших проектов, связанных с общественными банями.

Отметим, парламент рассматривает законопроект "О государственном социальном заказе" во втором чтении.

URL: http://www.vb.kg/354298
Теги:
Министерство социального развития, парламент
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Комментарии
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25.01.2017, 14:59

Ну да, а то дома помыться нельзя. В общественной бане наоборот чужой грибок подцепить можно. Просто в регионах у нас как - вода в речке, туалет во дворе, обед на костре.

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