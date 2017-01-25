Акылбек Жапаров знает решение, как покончить с безработицей в регионах

На пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат от фракции "Бир бол" Акылбек Жапаров заявил, что знает решение, как покончить с безработицей в регионах.

По его словам, в селах люди готовы работать и им надо лишь предложить рабочие места со стороны правительства. В частности, через Министерство труда и соцразвития айыл окмоту будут давать социальный заказ на строительство дорог.

Депутат привел пример из Венгрии и Финляндии, где существуют дороги из камня. Для строительства дорожного полотна есть специальные механизмы распиливания твердых горных пород, техника стоит по $5-10 тысяч.

"На примере этого, на один километр дороги в год можно привлечь до ста человек. Если такая технология заинтересовала, мы готовы помочь из республиканского и местного бюджета", - добавил Жапаров.

Отметим, парламент рассматривает законопроект "О государственном социальном заказе" во втором чтении.